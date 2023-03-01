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Тамара Глоба дала прогноз на март 2023 года

Тамара Глоба дала прогноз на март 2023 годаФото из социальных сетей

Долгожданная весна наступила. Многие на этот период строят планы, надеются на осуществление давних желаний. Но при построении планов желательно ориентироваться и на звезды. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что нужно ждать от первого весеннего месяца.

По словам специалиста, Марс выйдет из Близнецов, войдет в Рака, а Сатурн перейдет в Рыбы. Но что это значит? Как отметила Тамара Глоба, такое положение создаст совершенно новые условия для финансовых и даже мировых структур. 

"А Плутон переходит в Водолей. Вообще, Плутон — это планета массовых событий, ядерных энергий. И богат он человеческими душами", — цитирует астролога портал Teleprogramma.pro.

Как отметила астролог, такое положение дает человеку новые возможности. Многие в этот период обретут свои идеалы. 

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