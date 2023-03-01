Тамара Глоба дала прогноз на март 2023 года

Долгожданная весна наступила. Многие на этот период строят планы, надеются на осуществление давних желаний. Но при построении планов желательно ориентироваться и на звезды. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что нужно ждать от первого весеннего месяца.

По словам специалиста, Марс выйдет из Близнецов, войдет в Рака, а Сатурн перейдет в Рыбы. Но что это значит? Как отметила Тамара Глоба, такое положение создаст совершенно новые условия для финансовых и даже мировых структур.