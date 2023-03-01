Тамара Глоба дала прогноз на март 2023 года

Долгожданная весна наступила. Многие на этот период строят планы, надеются на осуществление давних желаний. Но при построении планов желательно ориентироваться и на звезды. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что нужно ждать от первого весеннего месяца.
По словам специалиста, Марс выйдет из Близнецов, войдет в Рака, а Сатурн перейдет в Рыбы. Но что это значит? Как отметила Тамара Глоба, такое положение создаст совершенно новые условия для финансовых и даже мировых структур.
"А Плутон переходит в Водолей. Вообще, Плутон — это планета массовых событий, ядерных энергий. И богат он человеческими душами", — цитирует астролога портал Teleprogramma.pro.
Как отметила астролог, такое положение дает человеку новые возможности. Многие в этот период обретут свои идеалы.