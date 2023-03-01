Новорожденному, которого нашли в подъезде в Сыктывкаре, подбирают семью

16 февраля в одном из подъездов дома по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре нашли оставленного младенца. Его спас судебный пристав Сергей Митрофанов, который услышал плач и обнаружил ребенка, завернутого в одеяло рядом с мусоропроводом.

Вскоре мальчика передали врачам. Сейчас он находится в Республиканской детской клинической больнице. Как сообщает БНК, состояние ребенка удовлетворительное. Уже есть кандидаты на опекунство. Этот вопрос сейчас решается.