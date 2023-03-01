Владельцев российских банковских карт предупредили о последствиях санкций

Владельцев российских карт предупредили о том, что они могут лишиться своих денежных средств. Чтобы этого не случилось нужно предпринять определённые шаги.
Недавно США и Евросоюз ввели очередные пакеты санкций против России, в число которых вошли многие банки России.
Ряд из них предлагали владельцам карты китайской платежной системы UnionPay, однако теперь и они могут перестать работать за границей.
Так, банк "Приморье" посоветовал своим клиентам, которые находятся за рубежом или собираются за границу, снять наличные, чтобы не остаться без денег пишет sportkp.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале