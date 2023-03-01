Роскачество развеяло популярные мифы о действенном похудении

Российская система качества создала список из 7 пунктов, придерживаясь которых, можно быстро и без вреда для здоровья сбросить вес, пишет R.life.

Роскачество поделилось правилами, соблюдая которые, можно избавиться от лишних килограмм, при этом не надо голодать или тренироваться до потери пульса в зале. Подобные советы помогут человеку изменить свои пищевые привычки, а с ними уйдет и вес, а главное все это не вредит здоровью, а наоборот его улучшает, сообщает информационное издание "АСТВ".