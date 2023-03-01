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Из-за непогоды в Сыктывкаре не смог сесть самолет из Архангельска

Из-за непогоды в Сыктывкаре не смог сесть самолет из АрхангельскаФото из архива "Pro Города"

В столице Коми не смог приземлиться рейс Архангельск — Екатеринбург, который должен был остановиться в Сыктывкаре. Причиной стали плохие погодные условия, сообщает "Комиинформ".

Об этом рассказали пассажиры рейса, который отбыл из Архангельска в 18:00 еще 28 февраля. Пилот должен был посадить самолет в сыктывкарском аэропорту, чтобы дозаправиться, но судну пришлось около часа кружить над городом, после чего пилот решил лететь до запасного аэродрома в Кирове.

Напомним, 28 февраля в городе бушевала метель. 

Сейчас пассажиры рейса более 12 часов находятся в аэропорту Кирова, они разместились в гостиничных номерах. Предварительно, самолет вылетит из Кирова в Сыктывкар 1 марта в 12:00. 

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