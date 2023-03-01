В ходе спецоперации погиб уроженец Сыктывкара Михаил Следников

В ходе спецоперации погиб уроженец столицы Коми — Михаил Владимирович Следников. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.
Михаил Владимирович родился в Сыктывкаре, учился в Вятском госуниверситете в Кирове, после чего жил в поселке Жешарт Усть-Вымского района Коми. Он служил водителем-санитаром медицинского пункта мотострелкового батальона.
Глава Коми Владимир Уйба принес свои искренние соболезнования родным и близким Михаила и пожелал крепости духа и сил пережить это горе.
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