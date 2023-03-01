Гороскоп на 1 марта: Тельцы примерят роль сенсея, Рыбам стоит быть бдительными

Овен: В предстоящий день у Овнов будет неожиданных событий куда больше, чем обыденных вещей. Даже действия коллег могут вас удивить, а о выходках домочадцев вовсе стоит промолчать. Не пытайтесь бороться с этим, постарайтесь принять все, что происходит вокруг как данность. Это всего лишь на двадцать четыре часа. Телец: Тельцы в этот день могут примерить на себя роль настоящего наставника. Вероятно, окружающие то и дело будут обращаться к вам за советом. Кроме того, не отказывайте в помощи, если вы в силах облегчить чью-то жизнь. Помните о правиле бумеранга, когда-то и вам понадобится чья-то услуга.

Близнецы: Чтобы добиться успеха в ближайшие сутки, представителям знака Близнецы стоит забыть о стандартных путях решения. Звезды негодуют из-за того, что ваша голова приравнена к огромному кладезю информации, которой вы не пользуетесь по полной. Постарайтесь исправить это, тогда и получите желаемое.

Рак: В этот день сопротивляться бесполезно. Порой вам даже будет казаться, что мир настроен против вас. Однако, Звезды гороскопа просто не желают, чтобы вы расслаблялись. Придется подчиниться обстоятельствам, а кому сейчас легко? Астрологи советуют смириться и плыть по течению.

Лев: Возможно, представители данного знака зодиака будут как никогда раздражительны. Постарайтесь не заводить разговоров с окружающими, пока не обуздаете это чувство. Кроме того, во время бесед старайтесь тщательнее подбирать слова. То, для вас является мелочью, может серьезно обидеть собеседника.

Дева: Девы, вам небывало может повезти в делах, связанных с деньгами. Вероятно, вам придет идея, которая положит начало новой карьере. К вечеру можно заметить, как ваше беспокойство о финансовом положении уменьшается. Не забудьте поблагодарить за это себя, своих родных и единомышленников.

Весы: С утра Весы могут почувствовать, как силы угасают. Подобное разобранное состояние возможно из-за нехватки здорового сна. Постарайтесь взять себя в руки и хотя бы приступить к намеченным делам на день. Только так можно будет победить сонливость и рассеянность. Главное — начать.

Скорпион: Скорпионы, хватит кому-то и что-то доказывать. Важно устремить свое внимание на собственные желания и цели. Астрологи советуют провести этот день спокойно и без лишней суеты. Если же вы все-таки взялись за какой-то рабочий вопрос, то не торопитесь с его выполнением. Скорость не так важна, как качество.

Стрелец: Стрельцам в этот день просто необходимо общение. Утром вы можете ощутить тоску по кому-то из своего прошлого. Старайтесь не бросаться в объятья людей, которые когда-то вас расстроили или бросили. Важно выбирать тщательнее собеседника, чтобы вынести из разговора лишь положительные моменты.

Козерог: Козероги могут быть очень требовательными в ближайшие двадцать четыре часа. Это может послужить серьезной причиной для конфликта, потому как порой ваше мнение будет доставлять дискомфорт окружающим. Старайтесь не навязываться никому и заняться самосовершенствованием.

Водолей: Водолеи, забудьте о логике, в этот день правит интуиция. Как ни странно, но внутреннее чутье представителей данного знака зодиака еще не подводило. Слушайте подсказки от своего организма, именно благодаря им вы сумеете найти выход из самой непредвиденной ситуации. Не бойтесь идти на риск.