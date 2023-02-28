В Коми рассказали о лучших приемных семьях

Каждый год минобрнауки региона организует конкурс среди лучших приемных семей на соискание премий имени Александра Католикова. В 2022 году заявку подали семьи из 8 районов Коми: Княжпогостского, Корткеросского, Прилузского, Усть-Куломского, Усть-вымского. Также заявку подали семьи из Воркуты, Инты и Сыктывкара.
Приемные семьи рассказали об опыте семейного воспитания, а также поделились результатом совместной деятельности по созданию условий для социализации несовершеннолетних.
В рамках рассмотрения, премии были удостоены три приемные семьи:
В Сыктывкаре премию получила семья Воробьевых которая имеет 7 детей, 6 из них приемные. В Инте премию получила Разида Ходырева воспитывающая 8 детей, 4 из которых приемные. Также премию получила Людмила Панюкова. Она воспитывает 8 детей, 4 – приемные.