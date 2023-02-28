Спрос на ипотеку Сбера в феврале вырос на 45% — аналитики Домклик

По оценке аналитиков Домклик, в феврале Сбер выдаст более 77 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 250 млрд рублей. Это на 45% больше, чем в январе, — как в количественном, так и в денежном выражении. Спрос на ипотеку без учёта госпрограмм вырос на 43%, до 146,9 млрд рублей

Вырос спрос и на все льготные ипотечные программы. На текущий момент (за неполный февраль 2023 года):