Сбер предложит бизнесу решение для цифрового анализа — платформу Sber Process Mining

Сбер выводит на внешний рынок свою технологическую разработку — платформу Sber Process Mining — решение для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах.

Sber Process Mining позволяет пользователям без глубоких технических компетенций анализировать процессы с помощью продвинутых инструментов визуализации и машинного обучения. Платформа строит граф процесса, рассчитывает ключевые метрики, анализирует длительность операций и их соответствие нормативам или SLA (Service Level Agreement), находит повторы, выявляет узкие места и формирует оптимальный сценарий выполнения бизнес‑процесса.

Sber Process Mining можно использовать в любой организации для анализа процессов, протекание которых фиксируется в автоматизированных системах. Наибольший эффект от применения платформы достигается на сложных процессах с высокой повторяемостью.

Платформа Sber Process Mining показала свою эффективность на оптимизации внутренних процессов Сбера. В среднем использование платформы позволяет удешевить процесс более чем на 10%.