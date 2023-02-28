Сбер улучшил ипотеку на жильё в залоге у других банков

Сбер улучшил условия ипотечной программы «Залоговые объекты других банков». Теперь клиенты могут купить по ней не только вторичное жильё, но и квартиры в новостройках, которые являются залогом по ипотеке в других банках. По программе можно взять в ипотеку жильё в многоквартирном доме (кроме таунхаусов) или апартаменты.

Алексей Лейпи, управляющий директор, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка: «В апреле прошлого года мы запустили ипотеку на жильё, находящееся в залоге у другого банка. Эта программа оказалась востребованной, поэтому мы распространили её и на квартиры в новостройках. Так что теперь ещё больше российских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Процентная ставка по программе — от 11,2% годовых.»