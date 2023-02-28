В Кировском парке Сыктывкара появятся новые аттракционы

Мэр столицы Коми Владимир Голдин рассказал о судьбе старых аттракционов в парке имени Кирова. На планерке, которая прошла 28 февраля, он упомянул, что на их месте появятся новые, современные объекты. Также он затронул вопрос вырубки старых парковых деревьев, которая беспокоит многих горожан.

По словам мэра, Кировский парк требует изменений. По поводу новых аттракционов уже есть определенные площади и задумки у управления экономики и главного архитектора Владимира Рунга. Планируется, что в парке установят новые аттракционы, а появиться они могут уже к лету.