В Кировском парке Сыктывкара появятся новые аттракционы

Мэр столицы Коми Владимир Голдин рассказал о судьбе старых аттракционов в парке имени Кирова. На планерке, которая прошла 28 февраля, он упомянул, что на их месте появятся новые, современные объекты. Также он затронул вопрос вырубки старых парковых деревьев, которая беспокоит многих горожан.
По словам мэра, Кировский парк требует изменений. По поводу новых аттракционов уже есть определенные площади и задумки у управления экономики и главного архитектора Владимира Рунга. Планируется, что в парке установят новые аттракционы, а появиться они могут уже к лету.
"Там есть площадь порядка 1,5 тысячи квадратных метров, которые предполагаются под новые аттракционы. Будет комплексное развитие, в первую очередь акцент будет делаться, чтобы это было для наших детей", — сказал мэр Владимир Голдин.
На месте старых деревьев мэр пообещал высадить молодые клены, рябины и липы.