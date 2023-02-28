В России с 1 марта вступят в силу обновленные правила дорожного движения

С 1 марта в России вступают в силу новые правила дорожного движения, сообщает "Парламентская газета".

Изменения коснутся, в первую очередь, средств индивидуальной мобильности – гироскутеров, моноколес, электросамокатов. Понятие "средства индивидуальной мобильности" будет закреплено в ПДД. Управляющим такими устройствами будет разрешено передвигаться по тротуару и выделенным дорожкам со скоростью не выше 25 км/ч. Передвигаться по правому краю проезжей части будет разрешено с 14 лет, если максимальная разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 60 км/ч. СИМ должно быть оснащено тормозами и фарами красного и белого цветов.