В Сыктывкаре изменили дату набора в первый класс

В администрации столицы Коми рассказали об изменении сроков подачи заявлений на устройство детей в первый класс. Это стало известно в ходе общегородской планерки.

Обычно заявления подавали 1 апреля, но в 2023 году дату решили сдвинуть. Прием начнется 30 марта в 09:00 и продлится до 30 июня. В этот период будут принимать детей, которые имеют право на обучение в школе в первоочередном порядке. Как правило, это дети сотрудников силовых ведомств и военнослужащих, имеющие право преимущественного приема - дети, чьи братья и сестры обучаются в выбранном учебном заведении.