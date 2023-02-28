"Подставляйте карман”: Тамара Глоба предсказала безбедное время трем знакам зодиака

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, для представителей каких знаков зодиака 2023 год станет началом благодатного периода, особенно в плане финансов. Кто эти счастливчики, пишет teleprogramma.pro со ссылкой на РИА Новости.
Водолей
Водолеев в этом году ждет стремительный карьерный рост: представителей этого знака зодиака могут позвать работать над новыми прибыльными проектами. Также звезды предрекают Водолеям крупную сделку с недвижимостью, что станет решением наболевшего квартирного вопроса.
Стрелец
Стрельцам может представиться множество шансов дополнительного заработка. Деньги, полученные честным трудом, Стрельцы смогут потратить на воплощение своих давних желаний, что непременно принесут им радость. Также астролог советует не исключать Стрельцам возможности заработка на инвестициях.
Скорпион
Скорпионам предстоит усердно и много работать в этом году, чтобы ощутить значимые перемены в жизни. Так, их трудолюбие в сочетании с удачей могут помочь подняться вверх по карьерной лестнице и даже получить новый социальный статус. Благодаря вложениям усилий и времени в любимое дело Скорпионы могут создать крепкий “финансовый фундамент” на несколько лет вперед.