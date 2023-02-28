Роскачество назвало 5 самых опасных продуктов для здоровья мужчин

Эксперты Роскачества назвали 5 самых опасных продуктов для здоровья мужчин. Их частое употребление может привести к развитию серьезных заболеваний, пишет портал belnovosti.by.
Во-первых, пиво. Содержащиеся в нем фитоэстрогены приводят не только к «пивному» животу, но и к повышению уровня холестерина, снижению потенции, застою желчи и жировой дистрофии печени.
Также много растительных эстрогенов содержится в мяте и сое.
Мятный чай, соевый соус, соевое молоко, тофу, колбасы, сосиски – все это мужчине лучше убрать из рациона.
Кроме того, крайне негативно на здоровье мужчин влияет употребление бекона и чипсов, они повышают риск развития онкологических заболеваний.