Роскачество назвало 5 самых опасных продуктов для здоровья мужчин

Эксперты Роскачества назвали 5 самых опасных продуктов для здоровья мужчин. Их частое употребление может привести к развитию серьезных заболеваний, пишет портал belnovosti.by.

Во-первых, пиво. Содержащиеся в нем фитоэстрогены приводят не только к «пивному» животу, но и к повышению уровня холестерина, снижению потенции, застою желчи и жировой дистрофии печени.