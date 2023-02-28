В России дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом 27 февраля заявил помощник президента России Андрей Фурсенко.
В эфире телеканала "Россия-24" он напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами.
"То же самое будет и сейчас", — заявил помощник президента России. По его словам, все дипломы, которые были получены ранее, будут признаваться.
Как отмечает ТАСС, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. При этом, отметил он, если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Также в отдельный уровень профессионального образования следует выделить аспирантуру, которая готовит кадры для научной и преподавательской деятельности, добавил российский лидер.
В октябре Минобрнауки сообщало, что макет новой системы высшего образования, которая должна будет сменить Болонскую, будет представлен к концу года в виде федерального государственного образовательного стандарта. Процесс перехода на нее предполагается начать в 2023-2024 учебном году.