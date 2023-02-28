В России дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом 27 февраля заявил помощник президента России Андрей Фурсенко.

В эфире телеканала "Россия-24" он напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами.