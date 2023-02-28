Гороскоп на 28 февраля: Близнецам стоит быть чуткими, Стрельцам - немного скрытными

Овен: Овнам можно смело ждать приятностей в ближайшие двадцать четыре часа. Возможно, после рабочего дня вы вернетесь с полными пакетами подарков. А если и нет, сюрпризы все-таки будут ожидать дома. Наконец, вы покончите с некоторыми финансовыми вопросами, решатся они, как ни странно, практически сами собой. Телец: В предстоящий день представителям знака Телец стоит обратить внимание на самочувствие близких им людей. Возможно, родной человек боится признаться в своих проблемах вам. Так что придется настоять на том, чтобы с вами поделились переживаниями. Будьте внимательным слушателем.

Близнецы: Если вы в поиске той самой любви, то грядущий день не совсем подходит для романтики и свиданий. Направьте все свое внимание на рабочие вопросы. Для вас это станет преимуществом, а для начальства - основанием для повышения. Возможно, вы добьётесь успехов в карьере.

Рак: В этот день представители знака Рак сумеют добиться расположения кого угодно. Ваши обаяние и харизма помогут договориться даже с самыми серьезными людьми. Главное - держать дистанцию. Старайтесь быть милыми, но при этом - с каплей подозрительности. Во время беседы говорите только то, что относится к её теме.

Лев: В целом день получится позитивным, но череда непредвиденных обстоятельств все-таки добавит остроты. Постарайтесь не витать в облаках, для вас это особенно опасно. Именно ваш здоровый взгляд на вещи ценится в коллективе. Будьте на шаг впереди всех и не делитесь планами на ближайшее будущее.

Дева: Девы, постарайтесь не проявлять ревность. Астрологи говорят, что причины не доверять партнеру отсутствуют. А если почувствовали, как в районе груди закололо то самое чувство, держите себя в руках, иначе ссоры не миновать. Это может обидеть вторую половинку, так что сделайте глубокий вдох и выдохните.

Весы: Весы, хватит затягивать с походом к врачу. В этот день вы можете получить знак, что пора записаться на приём. Забота о здоровье должна встать на первое место. Кроме того, обратите внимание на свое окружение. Важно убедиться в том, что рядом с вами находятся верные люди.

Скорпион: Если у вас с партнером есть дети, то недопониманий по поводу воспитания вряд ли получится избежать. Попробуйте записаться на совместные занятия на эту тему. Возможно, вы узнаете много нового, а вечные конфликты сойдут на нет. Вечером отправьтесь со своими чадами на прогулку.

Стрелец: Ни в коем случае не делитесь с окружающими проблемами, которые происходят у вас дома. Выносить сор из избы в этот день опасно. Кто-то может воспользоваться положением Стрельцов и нанести удар. Погрузитесь в работу и не вступайте в диалоги с коллегами, которые откровенно вам завидуют.

Козерог: Астрологи рекомендуют Козерогам заняться чисткой в предстоящий день. Важно привести в порядок не только пространство вокруг, но и собственные мысли. Хорошо помогает выгрузка размышлений на бумагу, после такого письма сознание словно обнуляется. Вечером можно пригласить в гости друзей или родителей.

Водолей: Если смотреть на предстоящий день в целом, то он пройдёт достаточно неплохо. Конечно, возможны некоторые неприятности, но именно они помогут вам справиться с внутренними переживаниями. Помните, что за чёрной полосой всегда следует белая, так что в итоге все сложится наилучшим образом.