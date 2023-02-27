Мужчине из Коми грозит колония за сруб деревьев

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В звениговском районе Республики Марий Эл начался суд над 51-летнем мужчине из Коми. Жителя поселка Знаменка обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщила местная прокуратура.

Следствие считает, что в марте 2022 года мужчина вырубил более 40 деревьев, включая черную ольху и дуб в Марий Эл, не имея на это разрешительных документов. Тем самым подсудимым нанес природе ущерб на сумму свыше 650 тысяч рублей.