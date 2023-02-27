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Мужчине из Коми грозит колония за сруб деревьев

Мужчине из Коми грозит колония за сруб деревьевФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В звениговском районе Республики Марий Эл начался суд над 51-летнем мужчине из Коми.

Жителя поселка Знаменка обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщила местная прокуратура. 

Следствие считает, что в марте 2022 года мужчина вырубил более 40 деревьев, включая черную ольху и дуб в Марий Эл, не имея на это разрешительных документов. Тем самым подсудимым нанес природе ущерб на сумму свыше 650 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
 

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