Мужчине из Коми грозит колония за сруб деревьев

В звениговском районе Республики Марий Эл начался суд над 51-летнем мужчине из Коми.
Жителя поселка Знаменка обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщила местная прокуратура.
Следствие считает, что в марте 2022 года мужчина вырубил более 40 деревьев, включая черную ольху и дуб в Марий Эл, не имея на это разрешительных документов. Тем самым подсудимым нанес природе ущерб на сумму свыше 650 тысяч рублей.
Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.