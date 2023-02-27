Выяснилось, кто стал судьей года в Коми

В верховном суде региона прошло ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции Коми, где подвели итоги работы за 2022 год.
На совещании также озвучили итоги республиканского конкурса “Судья года”. Целью этого мероприятия было выявление лучшего судьи в прошлом году, а также повышение качества и доступности правосудия в регионе.
Победителями конкурса признали судью верховного суда республики Сергея Соколова, судью воркутинского горсуда Армине Гюлумян, судью сосногорского горсуда Наталью Галимьянову и мирового судью железнодорожного судебного участка в Сосногорске Наталью Соколову.