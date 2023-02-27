Выяснилось, кто стал судьей года в Коми

В верховном суде региона прошло ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции Коми, где подвели итоги работы за 2022 год.

На совещании также озвучили итоги республиканского конкурса “Судья года”. Целью этого мероприятия было выявление лучшего судьи в прошлом году, а также повышение качества и доступности правосудия в регионе.