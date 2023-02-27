Прокуратура проверяет историю с избитым оленем в Сыктывкаре

Республиканская прокуратура решила проверить видеоролик с некорректным обращением человека с северным оленем. Об этом в пресс-релизе заявило ведомство.
В ходе проверки дадут оценку исполнению законодательства при проведении культурно-массовых мероприятий с использованием животного. В случае наличия оснований, прокуратуры предпримет все меры.
МВД по Коми также сообщило, что в результате мониторинга прессы ведомство начало проверку. Полицейские столицы Коми проверяют обстоятельства случившегося и готовы принять соответствующее решение в рамках действующего законодательства.