Прокуратура проверяет историю с избитым оленем в Сыктывкаре

Республиканская прокуратура решила проверить видеоролик с некорректным обращением человека с северным оленем. Об этом в пресс-релизе заявило ведомство.



В ходе проверки дадут оценку исполнению законодательства при проведении культурно-массовых мероприятий с использованием животного. В случае наличия оснований, прокуратуры предпримет все меры.