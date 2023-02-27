Под Сыктывкаром Коми легковушка влетела в грузовик, пострадали люди

27 февраля под Сыктывкаром произошла жесткая авария с леговушкой и большегрузом. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД республики.
Как сообщили в дорожной полиции, ДТП случилось в 07:05. Водитель 2002 года рождения за рулем LADA Priora ехал из Кирова в направлении Сыктывкара, но на 764 километре дороги не справился с управлением и вылетел на встречку. В результате он врезался в грузовик МАЗ с прицеопом.
В аварии пострадали двое: водитель и пассажирка легковушки. Мужчина получил перелом левого надколенника, травмы двух пальцев кисти и закрытую травму шейного отдела. Травмы пассажирки не уточняются, но оба были госпитализированы.
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