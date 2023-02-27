В России планируют ввести сертификат для новорожденного

В России предлагают ввести новый вид государственной помощи — сертификат для новорожденного ребенка семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов. Такой законопроект подготовили к внесению члены СФ и депутаты Госдумы от ЛДПР, сообщают "Известия".

Речь идет о сертификате, который можно будет потратить на товары первой необходимости для новорожденных.

"При рождении ребенка у родителей в первые дни возникает необходимость приобретения для новорожденного большого количества вещей — коляски, кроватки, пеленального столика, ванночки, памперсов, одежды и так далее. Для многих семей с небольшим достатком, особенно студенческих, покупка таких вещей вызывает большие трудности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарии уточняют: размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2023 году составляет 22 909 рублей — этого недостаточно, чтобы купить вещи новорожденному ребенку. При этом авторы инициативы напоминают, что, к примеру, в Москве семьи получают подарочный набор "Наше сокровище" или же взамен него им предоставляют 20 тыс. рублей.