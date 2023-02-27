Им лучше держаться подальше: самые токсичные пары знаков зодиака

Эти знаки Зодиака слишком разные, чтобы долго сосуществовать вместе. Исключения из правил бывают, но крайне редко,пишет портал marieclaire.ru. Овен и Телец

При встрече Овна и Тельца нередко вспыхивает искра. Но держать под контролем разгорающееся пламя любви в этом союзе ни одному, ни другому не под силу. Оно обязательно превратится в пожар, который оставит после себя пепелище из несбывшихся мечт и разрушенных надежд. Дело в том, что Овен, управляемый Марсом, живет стремительной и спонтанной жизнью. Тельцу же тяжело даются перемены, при этом в упрямстве он ничуть не уступает Овну. Совершенно не удивительно, что в таком союзе ссоры — это повседневная рутина. Каждый будет перетягивать одеяло, пытаясь переделать другого под себя. А еще, и Овну, и Тельцу крайне сложно признавать собственную неправоту и идти на компромиссы. Словом, ситуация тупиковая.

Скорпион и Лев

Аналогично предыдущей паре, эти знаки Зодиака часто влюбляются друг в друга достаточно быстро. Оба страстные, живут эмоциями. Так что первое свидание Скорпиона и Льва с большой долей вероятности окончится бурным сексом. Но жить вместе они не смогут. Ссоры Скорпиона Льва возникают буквально на пустом месте (их причиной может стать невымытая посуда или подозрительное сообщение в мессенджере), при этом они невероятно драматичны и никогда не приводят к росту в отношениях. Ведь обоим партнерам важно доказать собственную правоту. Гордый Лев отказывается уступать Скорпиону, экспрессивно выражая свои чувства. Скорпион тоже не идет на компромисс, при этом страдает и закрывается в себе. Лучше уж расстаться, чем медленно, но верно уничтожать друг друга.

Рыбы и Близнецы

Рыб и Близнецов также может поразить любовь с первого взгляда. Но, гораздо вероятнее, каждого из них привлечет именно непохожесть другого. Близнецы жизнерадостны и независимы, их энергия направлена вовне. Рыбы чувственны и эмоциональны, их энергия направлена вовнутрь. Эти различия по началу будут подогревать страсть (им так интересно изучать друг друга!), но затем станут непреодолимым препятствием на пути к совместному счастью. Рыбы стремятся к слиянию со своей второй половинкой, Близнецов это раздражает. Самоотверженные Рыбы идут на жертвы, пытаются подстроиться под возлюбленного; Близнецы же пользуются этим, подавляют партнера. Так что, Рыбы, если вы встретили Близнецов — бегите! Это тот знак Зодиака, который разобьет вам сердце и убьет веру в любовь.

Рак и Водолей

Рак и Володей такие разные, что их пара в принципе встречается крайне редко. Дело в том, что у этих знаков Зодиака полностью отсутствует эмоциональная связь. Они будто бы с разных планет. Рак ценит традиции и семью, в его парадигме мира на первом месте всегда стоит внутренний мир — его и его второй половинки. Водолей не терпит ограничений, в нем живет неугасаемое стремление постоянно расширять границы — его и всех, кто его окружает. Они будут ранить друг друга с первых дней знакомства. Так что, если отношения между Раком и Водолеем каким-то чудом все-таки возникают, они принесут им обоим много страданий. Эти шрамы придется еще долго исцелять. Особенно эмоциональному и впечатлительному Раку.

Весы и Козерог

В этих отношениях маловероятна головокружительная страсть. Более того, для Козерога Весы становятся настоящей проблемой, которая рушит все их четко продуманные планы. Если у Козерога все-таки возникает влюбленность по отношению к такому партнеру, он попытается его понять… но вряд ли сможет. Весы нерешительны по своей природе, могут долго сомневаться в выборе — и при возникновении эмоциональной связи эти сомнения перекидываются на Козерога. Последнего это страшно раздражает. Впрочем, Весам также не будет весело и легко в таком союзе. В их глазах Козерог выглядит практически бесчувственным существом, которое не понимает, что любовь — это произведение искусства. Но Весы более уступчивы. Они могут согласиться на правила игры Козерога. Закончится все закономерно: страданиями и разбитым сердцем Весов. Эта пара — яркая иллюстрация токсичных отношений из учебников по психологии.

Дева и Стрелец