В полиции рассказали, сколько пьяных водителей поймали в Коми за выходные

За минувшие выходные в Коми успели поймать почти сотню пьяных водителей. В результате рейдов ГИБДД на праздниках попались 85 любителей выпить за рулем и было возбуждено 10 уголовных дел. Об этом рассказали в МВД по Коми.

67 человек отстранили от управления авто. Они отказались проходить тест на алкоголь в присутствии сотрудников полиции.