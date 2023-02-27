В полиции рассказали, сколько пьяных водителей поймали в Коми за выходные

За минувшие выходные в Коми успели поймать почти сотню пьяных водителей. В результате рейдов ГИБДД на праздниках попались 85 любителей выпить за рулем и было возбуждено 10 уголовных дел. Об этом рассказали в МВД по Коми.
67 человек отстранили от управления авто. Они отказались проходить тест на алкоголь в присутствии сотрудников полиции.
Отметим, что за отказ от освидетельствования или управлении машиной в нетрезвом виде могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также оштрафовать на 30 тысяч рублей. За повторный такой поступок водителя ждет суд по уголовной статье и, возможно, даже реальный срок в колонии до двух лет.