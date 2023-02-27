"Я получу всеобщее признание": сыктывкарец участвует в престижной премии для фотографов

Сыктывкарец Артем Мамонов участвует в российской свадебной фотопремии. Мужчина занимается фотографией уже более 10 лет. Чаще всего он снимает влюбленных пар. Горожанин рассказал журналисту издания “Про Город” об участии в премии и о том, как тяжело работать на свадьбах.
Артему Мамонову 34 года. Он начал фотографировать в 2010 году. Сыктывкарец учился всему сам методом проб и ошибок.
“В 2010 году я фотографировал для себя, учился. Мне всегда нравилось это дело и я решил попробовать. Потом потихоньку начал брать за свою работу деньги. Профессионально фотографией я занимаюсь уже пятый год”, — поделился Артем.
Больше всего места в портфолио горожанина занимают фотографии влюбленных пар на обычных фотосессиях или на свадьбах.
“Мне интересно фотографировать их эмоции, они всегда разные. Я чувствую их любовь, страсть и обиды. Это как терапия. Поэтому я выбрал для себя такой стиль фотографии”, — рассказал житель столицы Коми.
Во время свадеб многое может пойти не так. За все время работы Артема было множество конфузных ситуаций.
“Свадебная съемка – самая тяжелая, потому что это не постановка, она проходит один раз и все, повторить на следующий день нельзя. В этом и крутость, всегда стараюсь фотографировать не по шаблонам, наверно, в этом мое преимущество самоучки. Я выработал свой стиль и продолжаю его развивать. Во время съемок случается всякое: каблуки ломали, дети разносили студию, падали стойки со светом, иногда вообще электричество отключали, приходилось снимать, используя один фонарь”, — вспоминает сыктывкарец.
В российской свадебной фотопремии Артем Мамонов участвует уже не в первый раз.
“Об этой премии я узнал от коллег из Москвы. Я заинтересовался и попробовал себя. В 2020 году я вошел в топ-30 лучших свадебных фотографов и в топ-100 лучших фотографов России. В 2022 году Премия Wedding Awards Russia сделала меня шеф-фотографом трех регионов — Уральского, Приволжского и Черноземного. Для меня это огромная честь”, — рассказал мужчина.
Победитель премии получает всеобщее признание.
“Победитель становится очень узнаваем в своей сфере, его средний чек увеличивается, начинают поступать заказы на проекты высокого уровня. А так, это больше для собственного роста, если мы не будем конкурировать, то и работать будет не интересно”, — отметил Артем.
Фотограф планирует попасть в этом году в топ-10 фотографов России.
“Если честно, я не думаю о победе. Войти в топ-10 фотографов России хотя бы в одной номинации для меня будет уже победа”, — заключил горожанин.
Также в этой премии участвует еще один сыктывкарец — видеограф Сергей Прокофьев.
Фотопремия Wedding Awards перечисляет все собранные средства с заявок в благотворительный фонд “Созидание”, который направлен на помощь детям.