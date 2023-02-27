"Я получу всеобщее признание": сыктывкарец участвует в престижной премии для фотографов

Сыктывкарец Артем Мамонов участвует в российской свадебной фотопремии. Мужчина занимается фотографией уже более 10 лет. Чаще всего он снимает влюбленных пар. Горожанин рассказал журналисту издания “Про Город” об участии в премии и о том, как тяжело работать на свадьбах.

Артему Мамонову 34 года. Он начал фотографировать в 2010 году. Сыктывкарец учился всему сам методом проб и ошибок.

“В 2010 году я фотографировал для себя, учился. Мне всегда нравилось это дело и я решил попробовать. Потом потихоньку начал брать за свою работу деньги. Профессионально фотографией я занимаюсь уже пятый год”, — поделился Артем.

Больше всего места в портфолио горожанина занимают фотографии влюбленных пар на обычных фотосессиях или на свадьбах.