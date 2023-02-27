Сыктывкарцам рассказали, куда обращаться, чтобы убрать снег и сугробы

Вечером воскресенья в столице Коми разразилась метель. Мощный снегопад валил почти до утра, а на утро кругом были сугробы, а пройти даже по тротуарам было довольно сложно. Как быть, если снег убрать нужно, а коммунальные службы еще этого не сделали, рассказали в городской мэрии.

Как объяснили в пресс-службе администрации, все вопросы и жалобы по поводу снежных завалов нужно направлять в Дорожное хозяйство. Сообщить о проблемах можно по телефону организации — 31-21-81.