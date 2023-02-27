"Не берите даже по акции": Роскачество назвало марки конфет, которые лучше не покупать

Специалисты Роскачества рассказали о сладких шоколадных конфетах, которые лучше не покупать в магазинах. Такая продукция получила неодобрительную оценку от экспертов в ходе большого исследования. И особенно не рекомендуют давать подобные лакомства детям, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, для проверки были закуплены популярные сладкие наборы, которые обычно дарят детям на праздники. Всего представители организации приобрели 22 торговых марки таких подарков, которые были произведены как в нашей стране, так и в Германии. А среди наборов оказались такие известные бренды, как Kinder, Milky Way, Only и другие.
Итоги большого исследования оказались неоднозначными. С одной стороны, в Роскачестве констатировали, что уровень качества конфет, которые находились в коробках, достаточно неплохой. Самое главное, что внутри упаковки не были обнаружены опасные микроорганизмы или бактерии, а также плесневые грибы или дрожжи в большом количестве.
При этом опросы показывают, что большинство покупателей опасаются, что в таком наборе они обнаружат конфеты с истекшим сроком годности. Это опасение сохранилось еще с прежних времен, когда нерадивые продавцы старались в таких коробках сбыть для потребителей весь неликвид, смешивая вместе с хорошими конфетами просроченные.
Но бояться нужно вовсе не этого. Ведь в лаборатории заявили, что в большинстве рассмотренных сладких подарков находятся ингредиенты, которые не рекомендуются для ребенка, а некоторые из них и вовсе запрещены для детского питания. А полностью успешно прошел проверку только набор из молочных шоколадных конфет Only. Его специалисты рекомендуют покупать, а остальное лучше детям не давать.