"Не берите даже по акции": Роскачество назвало марки конфет, которые лучше не покупать

Специалисты Роскачества рассказали о сладких шоколадных конфетах, которые лучше не покупать в магазинах. Такая продукция получила неодобрительную оценку от экспертов в ходе большого исследования. И особенно не рекомендуют давать подобные лакомства детям, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, для проверки были закуплены популярные сладкие наборы, которые обычно дарят детям на праздники. Всего представители организации приобрели 22 торговых марки таких подарков, которые были произведены как в нашей стране, так и в Германии. А среди наборов оказались такие известные бренды, как Kinder, Milky Way, Only и другие.