Жителя Коми отправили за решетку за истязание детей

42-летнему жителю Усть-Куломского района вынесли приговор за истязание детей и развратные действия в отношении дочери. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Как пояснили в ведомстве, мужчина регулярно избивал сына и дочь, а также причинял им психические страдания. Кроме того, в отношении дочери, которая еще не достигла 16 лет, он совершал развратные действия.