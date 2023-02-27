Жителя Коми отправили за решетку за истязание детей

42-летнему жителю Усть-Куломского района вынесли приговор за истязание детей и развратные действия в отношении дочери. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.
Как пояснили в ведомстве, мужчина регулярно избивал сына и дочь, а также причинял им психические страдания. Кроме того, в отношении дочери, которая еще не достигла 16 лет, он совершал развратные действия.
В результате суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком четыре года. Теперь он отправится думать о своем поведении в колонию строгого режима. Приговор, впрочем, еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.