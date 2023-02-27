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Жителя Коми отправили за решетку за истязание детей

Жителя Коми отправили за решетку за истязание детей

42-летнему жителю Усть-Куломского района вынесли приговор за истязание детей и развратные действия в отношении дочери. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Как пояснили в ведомстве, мужчина регулярно избивал сына и дочь, а также причинял им психические страдания. Кроме того, в отношении дочери, которая еще не достигла 16 лет, он совершал развратные действия.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком четыре года. Теперь он отправится думать о своем поведении в колонию строгого режима. Приговор, впрочем, еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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