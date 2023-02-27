Врач объяснил, чем опасны сок и выпечка на завтрак

Как рассказала агентству "Прайм" врач-диетолог, нутрициолог Наталья Круглова, если у человека есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то неправильный завтрак может стать причиной приступа гастрита, изжоги или вздутия. Лучше отказаться от употребления натощак любых цитрусовых соков и кофе без молока.

"Не стоит есть сладости и сладкую газировку из-за повышенного содержания сахара. Опасна может быть свежая сдобная выпечка. У ряда людей она провоцирует изжогу, тяжесть и вздутие", — предупредила врач.