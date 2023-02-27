Гороскоп на 27 февраля: у Тельца ждут интересные встречи, а Льву будет тяжело

Сегодня внезапно проснувшаяся общительность Овна способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ему удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Овну не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, однако сегодня - приятное исключение из этого скучного правила. В течение сегодняшнего дня у Тельца могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на его дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от него самого. Поэтому звезды гороскопа советуют ему на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Тельца сегодня в избытке.

Сегодня ситуация потребует от Близнецов взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это им несвойственно, они ощутят в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Близнецам пальму первенства. И пусть не все решения и действия Близнецов окажутся верными, для них это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самим, что они способны на многое

Сегодня окружающие могут пытаться манипулировать Раком! Звезды гороскопа предупреждают его, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Рака в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Рак со временем пожалеет - это способно ударить по его репутации. Так что ему необходимо твёрдо стоять на своём и держаться подальше от людей, которые его используют.

Сегодня Льву будут тяжело даваться любые дела, где от него требуется способность логически мыслить: расчёты, аналитика, наука, планирование, учёба - всё это не для него. Зато Лев будет легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, он будет остро чувствовать фальшь, благодаря чему Льва сегодня можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!

Сегодня звёзды гороскопа советуют Деве выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно - от газетного киоска до интернета. Даже если Дева обычно относится скептически к подобной литературе, сегодня ей стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Дева преуспеет.

Сегодня Весы способны оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчётно тянуться к ним! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Весам достаточно использовать свою харизму - отказать им не сумеет никто. Впрочем, популярность может обернуться для Весов и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда их будут буквально разрывать на части!

Скорпион будет ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Скорпион способен направлять действия окружающих в нужное ему русло. Для этого он может задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если всё это не сработает, Скорпион всё равно добьётся своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.

Сегодня - редкий день, когда в споре Стрельца с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше всё-таки не спорить, а обсуждать, причём всё что угодно: идеи, планы, перспективы. Сегодня ничто не сможет дать Стрельцу такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Стрелец может смело браться за решение любой задачи - выработанная сегодня стратегия окажется очень успешной!

Сегодня от Козерога потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Козерога, его поддержка или совет. Потратив на это свое время, Козерог не пожалеет, наоборот, ему по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и он когда-то знал и умел не всё, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в его руководстве и жизненном опыте?

Водолею будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь - закон коллектива! Нельзя всё время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, сегодня это может выйти само собой - ситуация сложится так, что Водолей встанет перед выбором: либо не справиться с полным объёмом задач, либо бесцеремонно «припрячь» к ним еще кого-то.