Тамара Глоба назвала три главных опасности трагичного 2023 года – они ударят по всем

Она напомнила, что текущий год – год Марса и семьи – будет жестким, сложнее всего придется в начале и конце года.Тамара глоба спрогнозировала, что кроме перемен людей ждет обострение самых разных событий.

Астролог определила три главные опасности, которые будут угрожать человечеству в этом году. Она предупредила, что эпидемии и вирусные заболевания никуда не денутся, с ее слов, они придут к людям от их же детей. Также по мнению Тамары Глоба людей ждут стихийные бедствия и теракты.