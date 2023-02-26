Злостный нарушитель спровоцировал ДТП с малотоннажным грузовиком на трассе в Коми

На трассе под Ухтой столкнулись малотоннажный грузовик Mercedes-Benz Sprinter и Audi. В ГИБДД по Коми рассказали, что все произошло 25 февраля в 13:40. 50-летний водитель Audi A6, ехал в направлении Ухты, но на первом километре трассы Ухта - Сосногорск не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в Mercedes.

Водитель легковушки получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица. Также медики предварительно под вопросом диагностировали ему перелом челюсти. В больницу водителю ехать не пришлось.