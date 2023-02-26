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Эти фамилии в старину носили только дворяне: проверьте, попала ли ваша в список

Эти фамилии в старину носили только дворяне: проверьте, попала ли ваша в списокrussian7.ru

Многих людей интересует, откуда они родом, кто их предки и откуда они родом. Некоторые даже готовы потратить неплохие деньги на то, чтобы выяснить это, и обращаются к генеалогам. Однако совсем необязательно это делать, ведь о высоком положении предком можно узнать иначе, сообщает BLITZ+.

Наличие дворянский корней можно заподозрить в нескольких случаях:

  • наличие окончаний - ские или -цкие: Ельницкие, Шиловские. Иногда родовое имя давали по названию поместий;
  • старославянские корни: Хвощинский, Бобрищев. Крестьянские имена появлялись в летописях гораздо позже и в более современном виде;
  • фамилия двойная. Они появлялись из-за объединения двух знатных родов;
  • суффикс -ин: Пушкины, Коровьины.

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