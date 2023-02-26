Эти фамилии в старину носили только дворяне: проверьте, попала ли ваша в список

Многих людей интересует, откуда они родом, кто их предки и откуда они родом. Некоторые даже готовы потратить неплохие деньги на то, чтобы выяснить это, и обращаются к генеалогам. Однако совсем необязательно это делать, ведь о высоком положении предком можно узнать иначе, сообщает BLITZ+.
Наличие дворянский корней можно заподозрить в нескольких случаях:
- наличие окончаний - ские или -цкие: Ельницкие, Шиловские. Иногда родовое имя давали по названию поместий;
- старославянские корни: Хвощинский, Бобрищев. Крестьянские имена появлялись в летописях гораздо позже и в более современном виде;
- фамилия двойная. Они появлялись из-за объединения двух знатных родов;
- суффикс -ин: Пушкины, Коровьины.