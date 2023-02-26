Пять тысяч рублей зачислят каждому владельцу карт "Мир" в России

Россияне, которые имеют карту "Мир", скоро получит денежный бонус, сообщает PRIMPRESS

Неважно, каким банком выпущена карта – пять тысяч рублей все равно можно будет получить. Все, что нужно сделать – зарегистрировать карту в программе лояльности. Сделать это можно через официальный сайт "Привет, мир". А кроме этого нужно приобрести страховой полис от одной из крупных российских страховых компаний. Исключение – полисы ОСАГО.