Пять тысяч рублей зачислят каждому владельцу карт "Мир" в России

Россияне, которые имеют карту "Мир", скоро получит денежный бонус, сообщает PRIMPRESS
Неважно, каким банком выпущена карта – пять тысяч рублей все равно можно будет получить. Все, что нужно сделать – зарегистрировать карту в программе лояльности. Сделать это можно через официальный сайт "Привет, мир". А кроме этого нужно приобрести страховой полис от одной из крупных российских страховых компаний. Исключение – полисы ОСАГО.
После этого кешбэк от покупки вернется на карту. Это 10% от суммы, в среднем – пыть тысяч рублей. Деньги начислят не раньше, чем через три дня после покупки. Программа действует с 27 февраля до конца апреля.