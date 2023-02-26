Общественники Коми нашли опасную лестницу в сыктывкарской психбольнице

Общественная наблюдательная комиссия Коми подвела итоги работы за 2022 год, сообщает БНК.
За прошедший год активисты трижды посещали места принудительного содержания. Побывать удалось в республиканской психиатрической больнице и Воркутинской психоневрологической больнице.
Специалисты обратили внимание, что здание сыктывкарской психбольницы нуждается в капремонте. Больше всего внимания, по мнению активистов, требуется лестничному пролету, спуску в отделение стационарной судебно-психиатрической экспертизы: ступеньки там узкие, скошенные.
— Лестница представляет опасность для передвижения как пациентов, так и медперсонала.