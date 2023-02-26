В Коми изменился порядок начисления декретных и больничных

БНК сообщает, что в первую очередь увеличился размер больничных – 2736, 99 рублей в день. Вырос размер больничных и для тех, кто последние два года не работал, он рассчитывается исходя из минимальной оплаты труда.

Кроме этого теперь те, кто работает по договорам ГПХ, тоже могут получать больничные и декретные. Но это коснется только тех, кто работал по ГПХ в 2022 году, выплаты рассчитают по количеству взносов от работодателя.