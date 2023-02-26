Позаботьтесь о себе и отпустите прошлое: гороскоп на 26 февраля

Овны Овны, помните, изобилие и достаток — это не только про финансовые возможности и способности. Это, в первую очередь, о том, что вы можете себе позволить, насколько вы о себе заботитесь, о душевном состоянии и внутреннем равновесии, способности остановиться, сделать паузу в жизни и насладиться сегодняшним днем и происходящим прямо сейчас. Звезды подсказывают, что в вашей жизни все не так уж и плохо, и вам есть, за что благодарить Вселенную.

Тельцы

Тельцы, в вашей жизни сейчас может быть не самый лучший период. Но все случилось так, как должно было, как было уготовано судьбой. Вы на это повлиять никак не могли. Поэтому перестаньте грызть себя и отойдите от роли жертвы. Поверьте, никакие испытание не даются просто так. Значит, вы в силах его пройти и стать сильнее и мудрее.

Близнецы

Близнецы, вы заметили, как за последние несколько лет выросли? Вы научились владеть собой, своими чувствами, эмоциями, руководить своей жизнью, боль превращать в опыт, а не трагедию. Звезды призывают вас вновь сделать шаг в неизвестность, выйти из зоны комфорта, но уже с имеющимся за плечами опытом.

Раки

Раки, вероятней всего, сегодня вы чувствуете себя как никогда подавленными. Самое лучшее, что сейчас можно сделать для улучшения жизни — продолжать жить и двигаться дальше. При этом постарайтесь сохранить внутренний баланс, спокойствие. Если вам кажется, что с кем-то надо расстаться, откуда-то надо уйти — действуйте: бросайте, уходите, обрывайте. Звезды подсказывают, что лучшее вас ожидает еще впереди.

Львы

Львы, настал день взглянуть на себя, на свое отражение и восхититься собой, похвалить, превознести со всей нежностью, любовью, заботой. Пришло время поблагодарить себя. Звезды советуют сосредоточиться на обновлении своей лучшей версии. И помните: то, как мы транслируем себя среди окружающих — это отражение внутреннего состояния.

Девы

Девы, настройте себя на благодарность. Хоть вы пока еще и не получили желаемого, оно уже близко. Все, что сейчас необходимо, это продолжать работать и быть терпеливым. При этом возможны и неудачи, несмотря на все ваши усилия и старания. Но не идите против течения, постарайтесь как можно меньше сопротивляться преградам.

Весы

Весы, даже если сейчас что-то идет не по плану, продолжайте двигаться вперед! Не стоит выбирать позицию жертвы, погружаться в воспоминания и ностальгию. Только вы творите свою судьбу. Только вы решаете, как будет складываться будущее, и что дальше будет в жизни.

Скорпионы

Скорпионы, сегодня вам лучше всего задать себе вопрос не «как» и «почему», а хорошо ли все произошедшее? При этом не сворачивайте с пути. То, что вы желаете, и о чем давно мечтали, уже совсем близко к вам. Сейчас задача — активировать свою силу. Только так вы освободите место для новых свершений, которых, звезды подсказывают, немало.

Стрельцы