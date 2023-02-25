В Коми за сутки COVID-19 заразил еще 74 человека

За 24 часа коронавирусом заразились 74 жителя Коми. Об этом сообщает федеральный оперштаб. За все время пандемии коронавируса в Коми Республике лабораторно подтверждено 194 718 случаев заражения. Излечиться удалось лишь 190 461 пациенту. За сутки в регионе вылечилось 48 человек. Летальных исходов не было.

В регионе с начала пандемии умерло 3262 жителя Коми.