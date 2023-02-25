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В Коми за сутки COVID-19 заразил еще 74 человека

В Коми за сутки COVID-19 заразил еще 74 человекаФото "Про Город Сыктывкар"

За 24 часа коронавирусом заразились 74 жителя Коми. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За все время пандемии коронавируса в Коми Республике лабораторно подтверждено 194 718 случаев заражения. Излечиться удалось лишь 190 461 пациенту. За сутки в регионе вылечилось 48 человек. Летальных исходов не было. 

В регионе с начала пандемии умерло 3262 жителя Коми.

Чтобы защитить себя от инфекции необходимо вакцинироваться. Также стоит избегать мест с большим количеством людей, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Настоятельно рекомендуется носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию в полтора метра. Трогать лицо грязными руками запрещено. 

 

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