Морозы сохранятся: синоптики рассказали какая погода будет в Коми в марте

В Коми в конце февраля придут метели, а сильные морозы уйдут. Синоптики ЦГМС Коми сообщили, какая погода будет на начало марта.
По данным регионального ЦГМС, ночные морозы отступят. В начале новой рабочей недели температуры воздуха снизиться до -18 градусов. На востоке региона морозы достигнут до -25 градусов. Днем будет чуть теплее — - 12 градусов.
В понедельник 27 февраля в республику придут сильные снегопады и метели, ветер усилится до 15 метров в секунду.
В начале марта погода чуток потеплеет. Температура воздуха прогреется до - 2 градусов, а в некоторых районах Коми повысится до +2 градусов. Чуть позже морозы все же вернутся. Погода похолодает до -25 градусов.