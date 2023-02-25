Морозы сохранятся: синоптики рассказали какая погода будет в Коми в марте

В Коми в конце февраля придут метели, а сильные морозы уйдут. Синоптики ЦГМС Коми сообщили, какая погода будет на начало марта.

По данным регионального ЦГМС, ночные морозы отступят. В начале новой рабочей недели температуры воздуха снизиться до -18 градусов. На востоке региона морозы достигнут до -25 градусов. Днем будет чуть теплее — - 12 градусов.