В Коми почтили память офицера погибшего в Чечне

В 1995 году Олег Мищенко поехал в служебную командировку в составе сводного отряда СОБРа в Чеченскую Республику.

Сотрудники СОБР “Заря” регионального управления Росгвардии и ветераны спецподразделения почтили память лейтенанта милиции Олега Мищенко, который погиб во время исполнения служебного долга.

25 февраля группе, где и был лейтенант милиции Олег Мищенко, поставили задачу по освобождению здания от боевиков в одном из районов Грозного. Бойцов СОБР обстреляли из соседнего здания, во время проверки чердачного помещения. Тогда лейтенант получил смертельное ранение и погиб. Президент России посмертно наградил Олега Мищенко орденом Мужества.

