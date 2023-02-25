В Коми женщина сбила опору линии электропередач

Как сообщили в ГИБДД по Коми, в селе Летка Прилузского района 54-летняя женщина за рулем автомобиля, не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП.

Авария произошла 24 февраля в районе 13 часов дня. Женщина-водитель 1968 года рождения, находясь за рулем “Лады” в селе Летка, не справилась с управлением напротив здания по улице Советской, 16, наехала на опору линии электропередач и опрокинулась.