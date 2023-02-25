В Коми пожар повредил 120 квадратных метров площади социокультурного центра

Стали известны подробности крупного пожара, который произошел утром 25 февраля в здании социокультурного центра в поселке Усть-Лэкчим Корткеросского района.

Как рассказали в МЧС по Коми, первая информация о возгорании здания появилась в пожарно-спасательной службе Корткеросского района вчера в 06:47. Сразу на место были выдвинуты спецподразделения. В 16:50 спасатели ликвидировали пожар.