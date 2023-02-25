В Коми возбудили уголовные дела из-за немаркированных сигарет

МВД по Коми рассказали об итогах оперативно-профилактического мероприятия “Алкоголь-Табак”. Основная цель проведенных действий – предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений по обороту алкогольной и табачной продукции.

В ходе проведения мероприятия, оперативниками было выявлено 66 правонарушений. Также органы правопорядка возбудили 2 уголовных дела. Из незаконного оборота изъяли 33462 пачки сигарет и более 500 литров алкогольной продукции.