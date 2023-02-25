В Коми возбудили уголовные дела из-за немаркированных сигарет

МВД по Коми рассказали об итогах оперативно-профилактического мероприятия “Алкоголь-Табак”. Основная цель проведенных действий – предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений по обороту алкогольной и табачной продукции.
В ходе проведения мероприятия, оперативниками было выявлено 66 правонарушений. Также органы правопорядка возбудили 2 уголовных дела. Из незаконного оборота изъяли 33462 пачки сигарет и более 500 литров алкогольной продукции.
В Сыктывкаре оперативники узнали о факте незаконного хранения 1126 пачек сигарет без маркировки в целях дальнейшего сбыта. МВД изъяло незаконную продукцию и возбудило уголовное дело по статье о хранении продукции без маркировки, которая предусмотрена законодательством РФ.
Похожая история произошла и в Ухте. Там оперативники изъяли 32176 пачек сигарет на сумму более 5,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.