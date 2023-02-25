В Коми девушка украла пенсию родного отца

В Сысольском районе межрайонный отдел СКР по Коми возбудил уголовное дело в отношении 18-летний девушки, которая обвиняется в краже средств с банковского счета. Ей может грозить лишение свободы до шести лет.

Как установило следствие, в январе и апреле 2021 года девушка, еще будучи несовершеннолетней, взяла смартфон отца. Через банковское приложение, она перевела его деньги на свой счет, которые поступили ему в качестве пенсии.