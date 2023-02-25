Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми девушка украла пенсию родного отца

В Коми девушка украла пенсию родного отцаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сысольском районе межрайонный отдел СКР по Коми возбудил уголовное дело в отношении 18-летний девушки, которая обвиняется в краже средств с банковского счета. Ей может грозить лишение свободы до шести лет.

Как установило следствие, в январе и апреле 2021 года девушка, еще будучи несовершеннолетней, взяла смартфон отца. Через банковское приложение, она перевела его деньги на свой счет, которые поступили ему в качестве пенсии. 

Сейчас продолжаются следственные действия по этому уголовному делу для закрепления доказательной базы.
 

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости