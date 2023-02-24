64-летний житель Коми напал с ножом на мужчину в метро Москвы

В вестибюле станции метро "Киевская" Филевской линии Московского метрополитена произошел конфликт между уроженцем Коми и еще одним мужчиной, передает "Комиинформ".
Как сообщает ГУ МВД России по Москве, один из них нанёс своему оппоненту несколько ножевых ранений шеи и живота, после чего скрылся. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Пострадавший был госпитализирован. Сотрудники УВД на Московском метрополитене опросили очевидцев и изучили камеры видеонаблюдения, составили ориентировку на подозреваемого.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 64-летний уроженец Республики Коми. В рюкзаке у него обнаружен и изъят нож.
Как установлено, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления.