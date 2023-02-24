Ни грамма консервантов: Роскачество объявило лучшие марки муки для блинчиков

Специалисты Роскачества назвали лучшие бренды муки, которую можно использовать при приготовлении блинчиков. Об этом сообщает PRIMPRESS. Так, пальму первенства захватила марка блинной муки "По бабушкиному рецепту". Бренд получил максимальные пять баллов. Специалисты отметили, что такая мука не содержит консервантов, не заражена вредителями, а тесто из нее получается достаточно вязким, и оно не растекается.

Бренд муки "Пышечка" также попал в список лучших. Марка получила оценку 4,86 балла. В целом показатели товара оказались практически идеальными, но в муке были обнаружены следы пестицида. Смесь содержит сахар и соль, но в умеренных количествах. И тесто после приготовления получилось хорошей консистенции, и на сковороде не пригорает.