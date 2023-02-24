Тепло-холодно: синоптики рассказали, какой будет погода в Коми на рабочей неделе

После морозной недели, когда было холоднее обычного в среднем на 6С, в праздничные выходные дни температурный фон приблизится к норме, и в основном за счет ослабления ночных морозов.
По ночам температура будет понижаться до -13...-18С, и только в крайних восточных районах до -20...-25С. Дневная температура практически не поменяется, составит -7...-12С, на крайнем северо-востоке — -12...-17С.
Погода прогнозируется спокойной, хотя уже днем в воскресенье крайние юго-западные районы попадут под влияние активного циклона со стороны Балтики. Сюда циклон принесет снег, усиление ветра и кратковременное повышение температуры воздуха до 0С.
Коми ЦГМС прогнозирует, что с понедельника в зону действия ненастного циклона попадет практически вся территория, за исключением Заполярья. Ожидается снег, местами сильный с ухудшением видимости, усиление ветра до 10-15 м/с, метель. Температура воздуха повысится до -2...-7С, в отдельных районах возможно и до +2С.
В первые дни календарной весны, с отходом циклона за Урал, морозы вернутся практически до прежних значений, ночью до -15...-22С, днем — до -7...-12С. В заполярной Воркуте на новой рабочей неделе, как и в праздничные выходные, ожидается умеренно морозная погода. Ночью температура будет понижаться до -25С, днем повышаться до -10...-15С.