Тепло-холодно: синоптики рассказали, какой будет погода в Коми на рабочей неделе

После морозной недели, когда было холоднее обычного в среднем на 6С, в праздничные выходные дни температурный фон приблизится к норме, и в основном за счет ослабления ночных морозов.

По ночам температура будет понижаться до -13...-18С, и только в крайних восточных районах до -20...-25С. Дневная температура практически не поменяется, составит -7...-12С, на крайнем северо-востоке — -12...-17С.