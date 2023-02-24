Двухфакторная аутентификация на Госуслугах станет обязательной

Дополнительный фактор аутентификации на портале "Госуслуги", помимо логина и пароля, станет обязательным с 1 июня 2023 года, сообщает пресс-служба Минцифры РК. "Двухфакторная авторизация (2fa) — это важная мера безопасности, которая становится все более популярной в современном цифровом мире. С 1 июня 2023 года двухфакторная аутентификация на Едином портале государственных услуг станет обязательной. Рекомендуем повысить безопасность уже сейчас, не дожидаясь июня", — прокомментировал решение Минцифры России первый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми Виталий Осипов.

Это означает, что любой пользователь, получающий доступ к Госуслугам, должен будет предоставить две части информации, прежде чем он получит доступ к личному кабинету на портале.

Пользователи Госуслуг уже сейчас могут воспользоваться преимуществами повышенной безопасности, обеспечиваемой 2fa. Настроить ее довольно просто.

Для этого необходимо перейти на официальный сайт gosuslugi.ru, авторизоваться в личном кабинете и следовать следующим инструкциям:

Перейдите в раздел "Безопасность" профиля.

Проверьте, правильно ли указан номер телефона в разделе "Вход с подтверждением по смс". Если номер указан неверно, измените его.

Переведите переключатель в активное положение — он станет синего цвета.

Введите пароль, чтобы подтвердить действие.

После того как вы настроите 2fa для своей учетной записи, для всех последующих входов в систему будут требоваться две части информации: ваше имя пользователя/пароль и уникальный код, направленный на ваш сотовый телефон в виде сообщения.