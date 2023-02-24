Гороскоп на 24 февраля: день, когда все поступки нужно тщательно обдумывать

День, когда любой поступок необходимо тщательно обдумывать, если речь идет всего лишь о походе в ближайший супермаркет. От принятых сегодня решений будет зависеть очень многое, поэтому их нельзя принимать скоропалительно: правильные в самое ближайшее время улучшат качество жизни, а с неправильными все произойдет с точностью до наоборот. Ни в коем случае нельзя позволять себе сначала действовать и только потом думать о том, как нужно поступить.

Овен

Залогом успеха в любой сфере деятельности сегодня – впрочем, как и всегда – станет уверенность в себе – своих силах и способностях, без них вам сегодня не удастся даже удачно сходить в булочную за хлебом.

Телец

Эмоциональный взрыв, который будет назревать целый день, негативно скажется на вашей репутации, поэтому приложите максимум усилий для того, чтобы удержать себя в рамках приличий.

Близнецы

День благоприятен для общения с друзьями – как в реальной жизни, так и онлайн: приятное "послевкусие", которое будет сопровождать вас продолжительное время, облегчит и жизнь, и работу.

Рак

Если вы давно собирались поговорить с начальством о повышении заработной платы, лучшего времени вам не найти: даже самый строгий руководитель охотно пойдет вам навстречу и удовлетворит требования.

Лев

Оказавшись в ситуации, которая покажется вам неоднозначной, не стоит делать скоропалительные выводы: пройдет совсем немного времени, и то, что вы считаете негативом, к большому вашему удивлению окажется позитивом.

Дева

Почувствовав усталость, вы захотите бросить дело, которым занимаетесь, сочтя, что именно оно стало причиной ухудшения самочувствия, и очень быстро об этом пожалеете – до его завершения осталось совсем немного.

Весы

День благоприятен для решительных шагов – как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, поэтому откажитесь от присущих вам колебаний и сделайте шаг вперед.

Скорпион

Событие, произошедшее сегодня, несмотря на кажущуюся незначительность, впоследствии сыграет важную роль в вашей жизни, поэтому стоит отнестись к нему с максимально возможным вниманием.

Стрелец

Вспомните о пожилых родственниках, которых вы наверняка давно не посещали: пришло время уделить им внимание сегодня, а на будущее сделать привычкой встречу с ними хотя бы раз в неделю.

Козерог

От общения с неприятными людьми необходимо категорически отказаться: в результате вы потеряете массу энергии, которую могли бы употребить на более полезные и приятные вещи – работу и личную жизнь.

Водолей

Не стоит переживать из-за мелких неприятностей, которые вероятны в этот день – уже завтра вы о них и не вспомните, а затраченные нервные клетки восстановить, увы, уже не удастся.

Рыбы